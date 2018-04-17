Notices being delivered to:

EVACUATION ALERT PROPERTIES:
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An Evacuation Alert has been issued to prepare you to evacuate your premises or
property should it be found necessary.
Residents will be given as much advance notice as possible prior to evacuation;
however you may receive limited notice due to changing conditions.
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