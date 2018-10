Election score-card

Pictures shown here – are of new people elected

Osoyoos School Trustees – two to be elected

XCasey Brouwer 1015

XBrenda Dorosz 1274

Penny Dupperon 730

Oliver Water Councillors – two to be elected

XRick Machial 251

Andre Miller 145

David Machial 204

XParm Sidhu 256 shown right

Rural Oliver – Area C Director RDOS

XDirector Elect Rick Knodel 629

Randy Toor 373

Mayor of Oliver

Ron Hovanes 719

XMayor Elect – Martin Johansen 879

Mayor of Osoyoos

X Suzan McKortoff 1379

Doug Pederson 162

Regular Council – Oliver 4 to be elected

X Petra Veintimilla 1217

X David Mattes 1076

X Larry Schwartzenberger 913

Maureen Doerr 778

X Aimee Grice 889 shown right

Dermott Hutton 748

Regular Council – Osoyoos 4 to be elected

XJim King 963

Sherani Theophilos

XC.J. Rhodes 1000

Jane Long

XMyers Bennett 686

Shelley McIntrye

XBrian Harvey 1004 shown left

Sy Murseli

Kenny Music